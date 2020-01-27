3 صواريخ تسقط داخل حرم السفارة الأميركية في بغداد

2020/01/27 | 00:43

اخبار السعودية )- سقطت ثلاثة صواريخ من أصل خمسة استهدفت مساء الأحد المنطقة الخضراء وسط بغداد، داخل حرم السفارة الأميركية مباشرة، وأصاب أحدها المطعم في وقت العشاء، بحسب ما أكد مصدر أمني لوكالة "فرانس برس".وبدوره أكد

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