أنباء عن إصابات بالهجوم الصاروخي على سفارة أميركا ببغداد

2020/01/27 | 01:14

اخبار السعودية )- سقطت ثلاثة صواريخ من أصل خمسة استهدفت مساء الأحد المنطقة الخضراء وسط بغداد، داخل حرم السفارة الأميركية مباشرة، وأصاب أحدها المطعم في وقت العشاء، بحسب ما أكد مصدر أمني لوكالة "فرانس برس".وبدوره أكد

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