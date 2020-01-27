صواريخ تستهدف السفارة الأميركية في بغداد

2020/01/27 | 02:26

اخبار السعودية )- استهدفت السفارة الأميركية في بغداد أمس بصواريخ تباينت الروايات حول عددها ومكان سقوطها، فيما خرجت حشود إضافية من المتظاهرين، جلهم من الطلبة، إلى شوارع العاصمة العراقية وساحاتها وباقي مدن وسط البلاد وجنوبها دعما للحراك الاحتجاجي.

وأكد مصدر دبلوماسي أميركي في بغداد لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم نشر اسمه، أن «قذائف هاون أو صواريخ ضربت مجمعنا».

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