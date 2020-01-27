«كورونا» يقطّع أوصال الصين مع تسارع وتيرة انتشاره

2020/01/27 | 02:26

اخبار السعودية )- قطعت الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس «كورونا» الجديد، أوصال الصين وطالت 56 مليونا من مواطنيها على الأقل، فيما ينتظر مئات الأجانب إجلاءهم من مدينة ووهان التي ظهر فيها الوباء في ديسمبر (كانون الأول).

وعزلت الصين أمس مقاطعة هوباي التي يتفشى فيها المرض الفيروسي في وسط البلاد، في عملية غير مسبوقة تؤثر على عشرات الملايين من السكان.

وأعلن مسؤولون كبار في القطاع الصحي الصيني أن قدرة تفشي الفيروس تعززت وتسارعت وتيرته، حتى لو أنه لا يبدو «بشدّة سارس» وهو نوع آخر من فيروس كورونا أودى بحياة المئات في مطلع الألفية الثالثة.

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