2020/01/27 | 07:26

اخبار السعودية )- سقطت ثلاثة صواريخ - من أصل خمسة استهدفت، مساء الأحد، المنطقة الخضراء وسط بغداد - داخل حرم السفارة الأميركية مباشرة، وأصاب أحدها المطعم في وقت العشاء، بحسب ما أكد مصدر أمني لوكالة "فرانس برس"، فيما

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد هجوم صاروخي.. واشنطن تطالب العراق بحماية سفارتها) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد هجوم صاروخي.. واشنطن تطالب العراق بحماية سفارتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).