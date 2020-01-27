خارجية العراق تدين الاستهداف الصاروخي لسفارة واشنطن

2020/01/27 | 13:37

اخبار السعودية )- استنكرت وزارة الخارجية العراقية، الاثنين، الهجوم الصاروخي الذي استهدف السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد، وفق ما نشرته وكالة الأنباء العراقية على "تليغرام".وسقطت 3 صواريخ

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