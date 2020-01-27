العراق يستنكر استهداف السفارة الأميركية بصواريخ كاتيوشا

2020/01/27 | 14:48

اخبار السعودية )- عبرت وزارة الخارجية العراقية اليوم (الاثنين) عن رفضها القاطع واستنكارها للهجوم الذي استهدف السفارة الأميركية في بغداد بصواريخ كاتيوشا.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة: «في الوقت الذي تُشدّد فيه الوزارة عن استهجانها لهذا العمل العنفيّ المُدان قانوناً وعرفاً تُؤكّد أنّها حريصة أشدَّ الحرص على حفظ حرمة جميع البعثات الدبلوماسيّة العاملة في العراق؛ وذلك التزاماً ببُنود اتفاقـيّة فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسيّة بين بلدان العالم، وحرصاً على العلاقات الثنائيّة، ورعاية للمصالح المُتبادلة للجميع».

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