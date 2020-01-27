شاهد... الحزن يسيطر على لاعبي دوري كرة السلة الأميركي بعد وفاة براينت

2020/01/27 | 14:48

اخبار السعودية )- لم تكن هناك رغبة لدى لاعبي سان أنتونيو سبيرز وتورونتو رابتورز بالوجود في الملعب بعد معرفتهم بخبر مصرع أسطورة لوس أنجليس ليكرز السابق كوبي براينت عن 41 عاماً في حادث تحطم مروحية، لكنهم استغلوا اللقاء الذي حسمه الضيف الكندي أمس (الأحد) في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، من أجل تكريمه بأفضل ما يمكنهم.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، ارتأى الفريقان أن ارتكاب انتهاك بعدم التسديد حتى مرور الـ24 ثانية المخصصة للهجمة في أول اللقاء الذي جمعهما، سيكون بمثابة تكريم لبراينت الذي ارتدى الرقم 24 في المراحل الأخيرة من مسيرته الأسطورية بعد أن كان يرتدي سابقاً الرقم 8.

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