2020/01/27 | 19:48

اخبار السعودية )- دعا رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، الاثنين، "القوى السياسية إلى التعاون بملف تشكيل الحكومة، والإسراع باختيار مرشح يتوافق مع تطلعات أبناء الشعب العراقي".وأكد أن "اختيار حكومة جديدة قوية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس "النواب" العراقي يدعو لسرعة تشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس "النواب" العراقي يدعو لسرعة تشكيل الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).