العراق.. سفراء 16 دولة يطالبون بالتحقيق في مقتل المتظاهرين

2020/01/27 | 20:50

اخبار السعودية )- أدان مندوبون من 16 دولة في العراق، بينها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، الاثنين، استخدام قوات الأمن والجماعات المسلحة للقوة المفرطة، وطالبوا بإجراء تحقيق يعتد به في مقتل المئات منذ أكتوبر/ تشرين

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