السعودية تؤكد عدم ترحيبها بالإسرائيليين ولا علاقة تجمعها بدولتهم

2020/01/27 | 20:59

اخبار السعودية )- قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم (الاثنين)، إن بلاده لا ترحب بالإسرائيليين، ولا علاقة تجمعها بدولتهم، حسبما نقلت عنه شبكة «سي.إن.إن» الأميركية.وأضاف الأمير فيصل بن فرحان في حوار مع الشبكة: «سياستنا ثابتة، لا علاقات لدينا مع إسرائيل»، متابعاً بالقول: «الإسرائيليون غير مرحب بهم، ولا يمكن لحاملي الجواز الإسرائيلي زيارة المملكة في الوقت الراهن».يأتي ذلك بعد أن أصدرت إسرائيل قراراً يسمح لمواطنيها بالسفر إلى السعودية، في حالات معينة، وفقاً لـ«سي إن إن».

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