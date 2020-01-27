ترمب يعرض على الصين «أي مساعدة ضرورية» لمواجهة فيروس كورونا

2020/01/27 | 20:59

اخبار السعودية )- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم (الاثنين) أن الولايات المتحدة عرضت على الصين المساعدة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي أثار ذعراً من تفشيه على مستوى العالم.

وغرّد ترمب: «نحن على تواصل وثيق جداً مع الصين فيما يتعلق بالفيروس».



وأضاف: «عدد قليل جداً من الحالات رصد في الولايات المتحدة؛ لكننا نراقب عن كثب.



عرضنا على الصين والرئيس شي (جينبينغ) أي مساعدة ضرورية.



خبراؤنا استثنائيون».

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