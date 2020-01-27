2020/01/27 | 22:00

اخبار السعودية )- دعا المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، أطراف النزاع في اليمن إلى «خفض تصعيد العنف وتجديد التزامهم بالتوصل لحل سلمي للنزاع»، مضيفاً: «يستحق اليمنيون ما هو أفضل من الحياة في ظل حرب لا تنتهي».وزاد غريفيث في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «منذ ما يزيد على العام، قطع أطراف النزاع في اليمن عهداً على أنفسهم أمام الشعب اليمني بإبقاء الحديدة آمنة، وباستخدام إيرادات الميناء في دفع الرواتب، وبإعادة المحتجزين لذويهم وأحبائهم.يجب على أطراف النزاع الوفاء بتلك العهود وبناء بيئة مواتية لعملية السلام».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غريفيث يدعو لخفض التصعيد... وآرون: بريطانيا ليست محايدة في اليمن) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غريفيث يدعو لخفض التصعيد... وآرون: بريطانيا ليست محايدة في اليمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).