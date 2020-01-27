2020/01/27 | 22:00

اخبار السعودية )- قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن خطته للسلام في الشرق الأوسط لديها «فرصة» للنجاح، معلناً أنه سيكشفها غداً (الثلاثاء) الساعة 17:00 بتوقيت غرينيتش.وقال ترمب للصحافيين، إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام البيت الأبيض اليوم (الإثنين)ـ إنه يأمل في حصول الخطة «في نهاية المطاف» على تأييد الفلسطينيين الذين يرفضونها منذ الآن، مؤكداً أنه «لا بد من أن يرضى الفلسطينيون بخطة السلام لأنها تصب في صالحهم».من جانبه، قال نتنياهو إن خطة ترمب للسلام في الشرق الأوسط قد تكون «فرصة القرن».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترمب يعلن غداً خطته للسلام... ونتنياهو يعتبرها «فرصة القرن») نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترمب يعلن غداً خطته للسلام... ونتنياهو يعتبرها «فرصة القرن») من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).