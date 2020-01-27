وزير الخارجية الإماراتي أجرى في الجزائر مشاورات حول الأزمة الليبية

2020/01/27 | 23:33

اخبار السعودية )- واصلت الجزائر مشاوراتها الإقليمية حول الأزمة الليبية باستقبالها اليوم (الاثنين) وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان الذي أجرى محادثات مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم، قبل أن يلتقي رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، كما استقبله الرئيس عبد المجيد تبون.وفي تصريح عقب المحادثات قال وزير الخارجية الجزائري: «ناقشنا وتبادلنا التحاليل والرؤى في ملف الأزمة الليبية وقررنا الاستمرار في التواصل» حول هذا الموضوع.

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