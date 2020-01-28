2020/01/27 | 23:56

اخبار السعودية )- ناقش وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مساء الاثنين هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الهجوم الصاروخي الذي وقع الأحد على السفارة الأميركية في بغداد.وشدد بومبيو، في تغريدة على حسابه في

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