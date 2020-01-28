33 مصاباً في زلزال ضرب جنوب إيران

2020/01/28 | 01:06

اخبار السعودية )- أعلن مساعد رئيس جامعة «شيراز» الطبية علي أكبري، أن 33 شخصاً أُصيبوا جراء زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر ضرب خان زنيان في محافظة فارس جنوب إيران عصر اليوم (الاثنين).وقال أكبري إن اثنين من المصابين يرقدان في المستشفى فيما غادر الآخرون بعد تلقيهم العلاج اللازم، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

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