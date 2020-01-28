رئيس الوزراء العراقي يؤكد لبومبيو أهمية التهدئة في المنطقة

2020/01/28 | 01:06

اخبار السعودية )- أفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أن الأخير أكد في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم (الاثنين)، أهمية التهدئة في المنطقة.وأدان رئيس الوزراء العراقي أيضاً الهجمات التي استهدفت السفارة الأميركية في بغداد، وتعهد بتعزيز الحماية العراقية لها.وشدد كذلك على أهمية احترام الجميع لسيادة العراق وقراراته وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

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