فصائل قريبة من إيران تتبرأ من قصف سفارة أميركا

2020/01/28 | 02:08

اخبار السعودية )- للمرة الأولى منذ بدء عمليات الاستهداف الصاروخي للسفارة الأميركية في بغداد، غيّرت أحدثها، أول من أمس، مستوى الإدانات ليشمل حتى القوى المصنفة على أنها قريبة من إيران، مثل «بدر» بزعامة هادي العامري، و«عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي، والفصائل الموالية، وفي المقدمة منها «كتائب حزب الله».

العامري قال في بيان إن «هذه الأعمال التخريبية هدفها خلق الفتنة وإعاقة مشروع السيادة ورحيل القوات الأجنبية»، داعياً الحكومة إلى «العمل الجاد في حماية البعثات الدبلوماسية، وكشف المتورطين بها».



أما القيادي في حركة «عصائب أهل الحق» جواد الطليباوي، فقد نفى وقوف «فصائل المقاومة» وراء القصف.

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