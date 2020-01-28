ترمب يعلن خطته اليوم... ويعدّها في «صالح الفلسطينيين»

2020/01/28 | 02:08

اخبار السعودية )- قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيعلن اليوم الخطة التي وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلاً إن خطة ترمب للسلام في الشرق الأوسط ربما تكون «فرصة القرن»، فيما أكد الفلسطينيون رفضهم لها.

وأشار ترمب لدى استقباله «صديقه» نتنياهو، إلى أن خطته لتسوية النزاع في الشرق الأوسط لديها «فرصة» في النجاح رغم رفض الفلسطينيين القاطع لها.

وقال ترمب للصحافيين: «سنبحث السلام في الشرق الأوسط»، قبل أن يدخل مع نتنياهو إلى المكتب البيضاوي.

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