أمير قطر يقبل استقالة رئيس الوزراء ويعين خلفه

2020/01/28 | 12:26

اخبار السعودية )- قال الديوان الأميري القطري اليوم (الثلاثاء)، إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قبل استقالة رئيس الوزراء عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، وعيّن الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني في المنصب.

ورئيس الوزراء الجديد كان يشغل منصب رئيس الديوان الأميري منذ 11 نوفمبر 2014، وكان قبل ذلك مديرا لمكتب أمير قطر منذ توليه الحكم.

والشيخ خالد بن خليفة من مواليد الدوحة عام 1968، وتلقى فيها تعليمه ما قبل الجامعي، وحصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الولايات المتحدة الأميركية عام 1993، وفق الديوان الأميري.

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