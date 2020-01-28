عدد وفيات «كورونا» بالصين يتجاوز المائة... وأول إصابة في ألمانيا

2020/01/28 | 12:26

اخبار السعودية )- قالت الصين اليوم (الثلاثاء) إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى 106، فيما أعلنت ألمانيا أنها سجلت أول إصابة بالفيروس المميت.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية في بيان أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد ارتفع إلى 4515 حالة حتى 27 يناير (كانون الثاني).

وأعلنت شركة النقل العام في العاصمة بكين عبر حسابها على موقع «ويبو» أنها ستعلق معظم خدمات الحافلات إلى إقليم هوبي المجاور الذي ظهر الفيروس فيه اعتبارا من اليوم لاحتواء التفشي.

وأعلنت منطقة التبت ذاتية الحكم في الصين إغلاق كل المواقع السياحية مؤقتا لوقف انتشار الفيروس.

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