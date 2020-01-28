بغداد.. اغتيال أستاذ بكلية التربية في جامعة المستنصرية

2020/01/28 | 13:19

اخبار السعودية )- أفادت مصادر العربية والحدث بالعراق، اليوم الثلاثاء، باغتيال الدكتور محمد حسين علوان، أستاذ كلية التربية بجامعة المستنصرية من أمام منزله في منطقة البنوك على أيدي جماعات مسلحة.يذكر أن العراق شهد خلال

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