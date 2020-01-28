المرصد: قوات النظام تفشل في إطباق الحصار على معرة النعمان

2020/01/28 | 13:28

اخبار السعودية )- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات النظام السوري لم تتمكن حتى اللحظة من إطباق الحصار على مدينة معرة النعمان بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.وأضاف أن المعارك تتواصل بوتيرة عنيفة على محور كفروما بالقرب من مدينة معرة النعمان، بين الفصائل ومجموعات مسلحة من جانب، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب آخر، في هجوم متواصل من قبل الأخير بإسناد جوي وبري «هستيري»، بحسب وصف المرصد.

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