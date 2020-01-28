«الصحة العالمية» واثقة في قدرة الصين على احتواء «كورونا»

2020/01/28 | 13:28

اخبار السعودية )- نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم قوله اليوم (الثلاثاء) إنه واثق في قدرة الصين على احتواء تفشي فيروس كورونا الجديد.وذكرت الوكالة أن أدهانوم قال في اجتماع مع السلطات في بكين إنه يوافق على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الصينية حتى الآن لكبح انتشار الفيروس.وقال أدهانوم أيضا إنه لا يؤيد إجلاء الرعايا الأجانب الموجودين حاليا في الصين وحث الناس على التزام الهدوء.من جانبه، قال الرئيس الصيني شي جينبينغ، إنه يجب على بلاده الاعتماد على الشعب للفوز بالمعركة ضد وباء فيروس كورونا الجديد.

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