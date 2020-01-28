اليابان تؤكد إصابة شخص لم يزُر الصين بفيروس «كورونا»

2020/01/28 | 15:01

اخبار السعودية )- أعلنت السلطات اليابانية اليوم (الثلاثاء)، أن رجلاً لم يسافر مؤخراً إلى الصين أصيب بفيروس «كورونا» المستجد، على ما يبدو، بعدما عمل سائقاً لسياح قدموا من مدينة ووهان الصينية التي انطلق منها الوباء.

وقاد المصاب، وهو في الستينات من عمره، حافلة تحمل مجموعتين من السيّاح القادمين من ووهان مرتين في وقت سابق يناير (كانون الثاني)، ونُقل إلى المستشفى (السبت) الماضي، حيث كان يعاني من أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا، حسب ما ذكرت وزارة الصحة.

وقال وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كانو، إن بلاده أكدت وجود حالتين جديدتين، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين في اليابان حتى الآن إلى ستة.

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