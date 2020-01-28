11 ألف مراقب لـ«تعداد السعودية 2020»

2020/01/28 | 15:01

اخبار السعودية )- التحق أكثر من 11 ألف مراقب بـ«المرحلة الثانية» من البرنامج التدريبي لمشروع «تعداد السعودية 2020»، اليوم (الثلاثاء)، موزعين على جميع مناطق المملكة، وسيستمر البرنامج التدريبي لمدة 6 أيام، ويهدف البرنامج التدريبي للمراقبين المشاركين في تعداد السعودية إلى رفع كفاءة ومهارة «المراقبين» وتدريبهم على طريقة استخدام العنوان الوطني في التعداد، وقواعد وأساليب حصر المباني، وترقيم الوحدات العقارية، إلى جانب الحالات المحتملة أثناء عملية حصر المباني وترقيم الوحدات العقارية، وكيفية معالجتها، وطرق استيفاء استمارة حصر المباني وترقيم الوحدات العقارية، والمراجعة الميدانية والمكتبية لهذه العملية، كذلك التدريب على ت

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