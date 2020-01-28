الرئيس الصيني: نخوض معركة خطيرة ضد فيروس «شيطان»

2020/01/28 | 17:36

اخبار السعودية )- صرح الرئيس الصيني شي جينبينغ اليوم (الثلاثاء) بأن بلاده تخوض معركة خطيرة ضد فيروس كورونا المستجدّ، الذي وصفه بأنه «شيطان»، وتعهد بالشفافية في الجهود التي تبذلها الحكومة لاحتواء المرض.

وقال شي في لقاء مع مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم وفق ما نقلت وسائل إعلام رسمية: «الوباء شيطان، ولا يمكننا أن نتركه يختبئ».

وأضاف: «لطالما تبنّت الحكومة الصينية موقفاً منفتحاً وشفافاً ومسؤولاً للكشف في أسرع وقت ممكن عن معلومات بشأن الوباء»، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

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