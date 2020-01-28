2020/01/28 | 18:38

اخبار السعودية )- أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في أول تعليق على الإعلان المرتقب عن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، للسلام في الشرق الأوسط، اليوم (الثلاثاء)، إن الموقف الفلسطيني من صفقة ترمب هو العامل الحاسم في تشكيل الموقف العربي.جاء ذلك خلال استقباله جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح»، بمقر الأمانة العامة للجامعة، حيث أطلع الرجوب الأمين العام على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية في ضوء الإعلان المرتقب عن الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبو الغيط: الموقف الفلسطيني من «صفقة ترمب» عامل حاسم في تشكيل الموقف العربي) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أبو الغيط: الموقف الفلسطيني من «صفقة ترمب» عامل حاسم في تشكيل الموقف العربي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).