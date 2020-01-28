قوات النظام تدخل معرة النعمان... وتركيا تحذّر من استهداف نقاط المراقبة

2020/01/28 | 18:38

اخبار السعودية )- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ووسائل إعلام داعمة للنظام السوري إن قوات النظام دخلت معرة النعمان جنوب مدينة إدلب، اليوم (الثلاثاء)، في انتصار كبير للنظام مع سعيه لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في شمال غربي البلاد.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن اشتباكات وقعت بين مقاتلي المعارضة والقوات الحكومية التي دخلت المدينة بدعم جوي، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع التركية (الثلاثاء) إنها سترد «بأقوى وسيلة وبلا تردد» على أي هجوم‭‭ ‬‬تشنه قوات الحكومة السورية على مواقع المراقبة التابعة لها في محافظة إدلب بشمال غربي سوريا.

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