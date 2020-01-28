بالصور... القوات البحرية السعودية والمصرية تواصلان تمرين «مرجان 16»

2020/01/28 | 19:40

اخبار السعودية )- تتواصل مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط «مرجان 16»، الذي يجمع القوات البحرية الملكية السعودية بنظيرتها المصرية.

ويهدف التمرين إلى تعزيز التعاون وتوحيد المفاهيم العملياتية، وتبادل الخبرات، واكتساب المهارات القتالية، والقدرة على ممارسة إجراءات القيادة والسيطرة على الوحدات المختلفة في مسرح العمليات؛ لرفع الجاهزية القتالية للقوات البحرية من الجانبين، وذلك من خلال الدقة في التخطيط والاحترافية في التنفيذ.

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