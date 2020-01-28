الأميرتان بياتريس وأوجيني مرشحتان لتولي مهام هاري وميغان الملكية

2020/01/28 | 19:40

اخبار السعودية )- كشف كاتب سير ذاتية للعائلة المالكة، عن أن الأميرتين البريطانيتين بياتريس وأوجيني، ابنتي الأمير أندرو، نجل الملكة إليزابيث الثانية، يمكنهما تولي مهام ابن عمهما الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل الملكية عقب قرار الزوجين «التنحي» عن أدوارهما العليا.

وقال روبرت لاسي، كاتب سير ذاتية شهير ومستشار تاريخي لمسلسل «ذا كراون» من إنتاج شركة «نتفليكس»، إن الأميرتين هما أقوى مرشحتين لتولي مهام دوق ودوقة سا****، بحسب تقرير لصحيفة «إندبندنت» البريطانية.

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