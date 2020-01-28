لجنة فرنسية تطالب بإعادة محكومين بالإعدام في العراق

2020/01/28 | 20:00

اخبار السعودية )- أعلنت اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان في فرنسا، أن على باريس استعادة مواطنيها المحكومين بالإعدام في العراق لانضمامهم إلى تنظيمات متطرفة، وذلك احتراماً للمبادئ القانونية الفرنسية ولضمان

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