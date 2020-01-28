احتجاجات فلسطينية واستعدادات أمنية إسرائيلية قبل إعلان ترمب

2020/01/28 | 20:11

اخبار السعودية )- تظاهر آلاف الفلسطينيين اليوم (الثلاثاء)، احتجاجاً على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، للسلام الإسرائيلي الفلسطيني، قبل قليل من الموعد المقرر للإعلان عنها خلال مراسم في واشنطن.

وفي مدينة غزة، داس المتظاهرون صوراً لترمب كانت ملقاة على الأرض.



ولوحوا بالأعلام الفلسطينية وحملوا صوراً للرئيس الفلسطيني محمود عباس.



وصاح ناشط عبر مكبر صوت: «ترمب أحمق...



فلسطين ليست للبيع»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

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