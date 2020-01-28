2020/01/28 | 20:11

اخبار السعودية )- بعد مرور أكثر من عامين على اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لأول مرة خطة لاستئناف عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية المتوقفة منذ فترة طويلة، من المقرر أخيراً أن تخرج تفاصيل الخطة للنور.

لكن هناك عدم ثقة عميق بين الجانبين، ولم يعد هناك قبول متبادل لأن الولايات المتحدة هي الوسيط الطبيعي لأي حل، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

* ما القضايا الرئيسية في خطة ترمب؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماذا نعرف عن خطة ترمب للسلام وفرص نجاحها؟) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماذا نعرف عن خطة ترمب للسلام وفرص نجاحها؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).