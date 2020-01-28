ترمب يكشف عن خطة تقوم على «دولة فلسطينية»... و50 مليار دولار

2020/01/28 | 21:44

اخبار السعودية )- كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن ملامح خطته للسلام في الشرق الأوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين مشددا على قيامها على أسس «حل الدولتين بصورة واقعية» وعلى اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وأعلن ترمب اليوم الثلاثاء أن خطته لحل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني ستتيح لإسرائيل «اتخاذ خطوة كبيرة نحو السلام».

وقال ترمب وبجانبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن «الفلسطينيين يستحقون حياة أفضل بكثير»، وذلك خلال مؤتمر صحافي أعلن خلاله خطته للسلام التي تتألف من 80 صفحة والتي اعتبرها «الأكثر تفصيلا» على الإطلاق.

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