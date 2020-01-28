نتنياهو: المشروع الأميركي واقعي... ويمنح إسرائيل السيادة على غور الأردن

2020/01/28 | 22:46

اخبار السعودية )- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن واشنطن ستعترف بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة كجزء من إسرائيل، معتبراً أن الإعلان عن خطة دونالد ترمب للسلام في الشرق الأوسط يشكّل «يوماً تاريخياً».

وأضاف نتنياهو خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في البيت الأبيض، أن المشروع الأميركي سيمنح إسرائيل السيادة على غور الأردن، قائلاً إنها تقدم «طريقاً واقعياً» لتحقيق سلام دائم في المنطقة، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

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