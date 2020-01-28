«حماس»: خطة ترمب للسلام «عدوانية» واقتراحاته بشأن القدس «فارغة»

2020/01/28 | 22:46

اخبار السعودية )- وصف مسؤول في حركة حماس اليوم (الثلاثاء)، تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بشأن خطته للسلام في الشرق الأوسط، بأنها «عدوانية»، وقال إن اقتراحاته بشأن القدس «فارغة».

وقال سامي أبو زهري، إن «تصريحات ترمب العدوانية ستفجر غضباً كبيراً»، حسب ما نقلت عنه وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف أن «تصريحاته حول القدس فارغة، وليست لها قيمة، والقدس ستبقى أرض الفلسطينيين».

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