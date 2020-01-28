2020/01/28 | 23:17

اخبار السعودية )- قال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي اليوم (الثلاثاء) إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط.

وأشار الصفدي في بيان صدر بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطة السلام أن «الأردن يدعم كل جهد حقيقي يستهدف تحقيق السلام العادل والشامل الذي تقبله الشعوب».

ودعا إلى إجراء مفاوضات جادة ومباشرة تعالج جميع القضايا، بما في ذلك حماية مصالح الأردن.



وحذر من «التبعات الخطيرة لأي إجراءات أحادية إسرائيلية تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لندن ترحب بـ«صفقة القرن» وطهران ترفض... والأردن تطالب بمفاوضات مباشرة) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لندن ترحب بـ«صفقة القرن» وطهران ترفض... والأردن تطالب بمفاوضات مباشرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).