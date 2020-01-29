نائب وزير الدفاع السعودي وقائد القيادة المركزية الأميركية يستعرضان أوجه التعاون

2020/01/29 | 00:50

اخبار السعودية )- استقبل الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع السعودي، الثلاثاء، قائد القيادة المركزية الأميركية الفريق أول كينيث مكينزي، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين وبخاصة في المجال الدفاعي، وأهمية تعزيز التعاون الأمني والعسكري، ومستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة المبذولة تجاهها بما يخدم السلم والأمن الدوليين.

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