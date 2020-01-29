نائب وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس هيئة الأركان الباكستانية

2020/01/29 | 01:52

اخبار السعودية )- استقبل الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع السعودي، الثلاثاء، رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية الفريق الأول الركن نديم رضا، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الوثيقة بين السعودية وباكستان، والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وبخاصة في المجالات العسكرية.

حضر اللقاء مساعد وزير الدفاع محمد العايش، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، وقائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز، ومدير مكتب نائب وزير الدفاع هشام بن سيف.

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