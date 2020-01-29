خادم الحرمين يؤكد موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية

2020/01/29 | 01:52

اخبار السعودية )- أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، اليوم (الثلاثاء)، اتصالاً هاتفياً بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأكد خادم الحرمين الشريفين، للرئيس الفلسطيني موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني منذ عهد الملك عبدالعزيز حتى اليوم، ووقوف السعودية إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها لخياراته وما يحقق آماله وتطلعاته.

من جهته عبر محمود عباس عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين على حرصه واهتمامه بالقضية الفلسطينية، وللمملكة على مواقفها الثابته والداعمة تجاه فلسطين وشعبها.

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