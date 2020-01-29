عباس يرفض «الصفقة» ويتمسّك بالشرعية الدولية

2020/01/29 | 02:23

اخبار السعودية )- أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفضه لـ «الصفقة» التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام في المنطقة، كما أبدى تسمكه بالشرعية الدولية.وقال الرئيس عباس بعد انتهاء اجتماع القيادة الفلسطينية أمس «أريد أن أقول للثنائي ترمب و(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو إن القدس ليست للبيع، وكل حقوقنا ليست للبيع ولا للمساومة».وأضاف عباس: «الصفقة لن تمر».وأردف: «أتوجه في هذه اللحظات الدقيقة إلى الكل الفلسطيني من أجل رص الصفوف وتعميق الوحدة».وأعلن عباس أن القيادة ستبدأ فوراً باتخاذ الإجراءات التي تتطلب تغيير الدور الوظيفي للسلطة الوطنية.

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