بعد تلاسن مباشر مع مسؤول.. العراق يغلق قناة تلفزيونية

2020/01/29 | 08:23

اخبار السعودية )- أغلقت السلطات العراقية هذا الأسبوع قناة "دجلة" التلفزيونية مدة شهر، وذلك بحسب ما أفادت به مصادر محلية.في التفاصيل، صرّح مصدر في الإذاعة لوكالة الصحافة الفرنسية، الثلاثاء، بأن قوات وزارة الداخلية أغلقت

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