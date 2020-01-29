عنف متكرر في العراق.. وعبد المهدي يرفض قطع الطرق

2020/01/29 | 10:27

اخبار السعودية )- تكررت مشاهد العنف الثلاثاء في العراق، لا سيما في مدينة الكوت، بمحافظة واسط (وسط العراق)، حيث وثق عدد من الناشطين العراقيين لحظات اطلاق النار من قبل قوات الشرطة باتجاه المتظاهرين.كما أفاد مراسل العربية

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