«أنا ظمآن!»... أصيص زرع ينقل مشاعر النبات

2020/01/29 | 13:44

اخبار السعودية )- هل تمنيت يوماً لو تستطيع نباتاتك أن تخبرك بما تريد؟إذا كنت قد تمنيت، فشركة «مو ديزاين» في لوكسمبورغ تعتقد أنه سوف يكون من الأسهل علينا الاعتناء بالنباتات المنزلية إذا ما كان لديها وجوه.وبناء على ذلك اخترعت أصيص النباتات الذكي «لوا».وعلى حسب ما يحتاجه النبات من مياه أو ضوء أو تغيير في درجة الحرارة، سوف يتغير أصيص «لوا» الذكي ما بين 15 تعبيرا وجهيا، تعبر عن 15 إحساسا نباتيا، ومن كان يعلم أن النباتات معقدة لهذه الدرجة؟

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