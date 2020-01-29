روسيا تتعاون مع الصين لإنتاج لقاح مضاد لكورونا

2020/01/29 | 13:44

اخبار السعودية )- قالت القنصلية الروسية في مدينة قوانغتشو الصينية اليوم (الأربعاء) إن روسيا والصين تعملان معاً لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا، وإن بكين سلمت روسيا الشفرة الوراثية (الجينوم) للفيروس، بحسب تقرير لوكالة «رويترز».وذكرت القنصلية في بيان على موقعها الإلكتروني: «بدأ خبراء روس وصينيون تطوير لقاح».ولم تؤكد روسيا أي حالات إصابة بالفيروس الجديد.وفي أستراليا، فُرض حجر صحي على المنتخب الوطني لكرة القدم النسائية الصينية في فندق بمدينة بريسبان الأسترالية، بعد أن سافر إلى أستراليا من مدينة ووهان الصينية، مركز تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية.

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