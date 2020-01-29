عدم رضا شعوب العالم عن الديمقراطية في أعلى مستوى منذ 25 عاماً

2020/01/29 | 15:17

اخبار السعودية )- قال باحثون بجامعة كامبريدج البريطانية إن مشاعر عدم الرضا عن الديمقراطية لدى شعوب العالم وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ حوالي 25 عاماً.وبحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، فقد أجرى الباحثون 3500 استطلاع جمعوا خلالها آراء حوالي أربعة ملايين شخص حول العالم؛ حيث تم سؤالهم عن آرائهم في الديمقراطية ومدى تطبيقها في بلادهم.بالإضافة إلى ذلك، تتبعت الدراسة استطلاعات الرأي المشابهة، التي جرت حول الديمقراطية منذ عام 1995.ووجد الباحثون أن نسبة عدم الرضا عن الديمقراطية في العالم ارتفعت من 48 ٪ في عام 1995 إلى 58 ٪ في عام 2019، وهو أعلى مستوى تم تسجيله خلال تلك الفترة.

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