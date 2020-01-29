«السعودية للكهرباء» تربح 5.9 مليار ريال في 2019

2020/01/29 | 15:17

اخبار السعودية )- أعلنت «الشركة السعودية للكهرباء» عن النتائج المالية السنوية التقديرية للفترة المنتهية في نهاية عام 2019.وأشارت الشركة إلى أنها حققت إجمالي أرباح بلغ 5.980 مليار ريال، مقارنة مع 5.920 عن السنة التي سبقتها، بارتفاع بلغ 1.013 في المائة.وأوضحت أن صافي أرباح الشركة، بعد الزكاة والضريبة، بلغ 1.415 مليار ريال، بانخفاض 19.464 في المائة عن العام السابق الذي سجل صافي أرباح 1.757 مليار ريال.

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