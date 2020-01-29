محتجو العراق يتمسكون بمطالبهم.. وصالح يمهل النواب

2020/01/29 | 16:08

اخبار السعودية )- بعد تردد اسمه بكثرة، مساء الثلاثاء، أفاد مراسل "العربية/الحدث" نقلاً عن مصادر مطلعة، أن رئاسة الجمهورية العراقية لم توافق بتاتاً كما أشيع على علي شكري لتولي منصب رئيس الوزراء.وكانت ساحات العاصمة وبعض

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